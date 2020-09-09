По ходатайствам прокуратуры Автономной республики Крым суд наложил арест на 65 самолетов, которые несмотря на запрет осуществляли авиаперевозки на временно оккупированный Россией полуостров.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
Читайте такжеЕС продлил "крымские санкции" против России - журналист
Уголовное производство
Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).
С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов и обеспечить гарантирование безопасности полетов.
"Несмотря на это, на данный момент установлено около 40 российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - сообщили в прокуратуре.
В связи с этим прокуратура АРК совместно с Главным управлением СБУ в АРК обратились в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда и выезда с/на полуостров, а также правил международных полетов.
По ходатайству прокуратуры Крыма арестованы 65 воздушных судов-нарушителей.
Аннексия Крыма
- Россия в марте 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта "референдум" о якобы самоопределении полуострова.
- Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников "референдума" высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram