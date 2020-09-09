Самолеты арестованы по ходатайству прокуратуры Крыма.

По ходатайствам прокуратуры Автономной республики Крым суд наложил арест на 65 самолетов, которые несмотря на запрет осуществляли авиаперевозки на временно оккупированный Россией полуостров.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

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Уголовное производство

Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов и обеспечить гарантирование безопасности полетов.

"Несмотря на это, на данный момент установлено около 40 российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура АРК совместно с Главным управлением СБУ в АРК обратились в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда и выезда с/на полуостров, а также правил международных полетов.

По ходатайству прокуратуры Крыма арестованы 65 воздушных судов-нарушителей.

Аннексия Крыма

Россия в марте 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта "референдум" о якобы самоопределении полуострова.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников "референдума" высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: УНИАН