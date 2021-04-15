Также прокуратура Крыма обратилась в Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Суд в Украине арестовал 12 российских самолетов, которые летали из и в Крым.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым и г. Севастополя.

Как сообщается, одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов «Boeing» и «Airbus» для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

"Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также напомнили, что ранее были наложены аресты на 199 воздушных судов, которые осуществляли регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Также прокуратура автономии обратилась в Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

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Автор: Екатерина Лиманская