Вместе с созданием национальной авиакомпании в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также развивают сеть региональных аэропортов.

Украинская национальная авиакомпания, о создании которой заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Большая стройка: авиация и туризм", начнет выполнять рейсы уже со следующего года.

Об этом идет речь в материале Фактов.

"Первый рейс UNA (англ. Ukrainian National Airlines) должен состояться уже в следующем году. Начнут с внутренних полетов, но в 2022 году хотят запустить и международные рейсы на среднемагистральных маршрутах. По расчетам, национальная авиакомпания должна стать прибыльной через 5 лет", - пишут журналисты.

Известно, что авиакомпания будет акционерной, а флот будет состоять из 22 самолетов. Бизнес-модель UNA называют гибридной – авиакомпания совместит принципы работы лоукостов и перевозчика с полным сервисом.

Вместе с созданием национальной авиакомпании в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также развивают сеть региональных аэропортов. Модернизация терминалов и строительство посадочных полос запланированы для Днепра, Одессы, Винницы, Херсона, Ровно, Кривого Рога, Ужгорода, Черновцов и Полтавы. Кроме того, будут строить новый аэропорт в Закарпатье и еще 2 – на Востоке Украины.

Наибольшую трансформацию ждет "Борисполь", который планируют превратить в восточно-европейский авиа-хаб.

"С начала года в "Борисполь" пришли 8 новых авиакомпаний, среди которых крупнейший туристический лоукостер Германии Eurowings, являющийся частью Lufthansa Group. В Министерстве инфраструктуры надеются превратить "Борисполь" в альтернативу 19 аэропортам из 11 стран нашего региона. Для этого уже весной откроют Терминал F, простаивавший несколько лет. Спрос на его работу уже есть", – говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возобновила авиационный транзит над Черноморским регионом.

Автор: Иван Бойко