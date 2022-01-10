Полеты начнутся 16 января из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Украинская авиакомпания "Мотор Сич" запускает рейсы из Киева в Николаев.

Об этом сообщила пресс-служба "Украэроруха".

Согласно сообщению, рейсы начнут выполняться с 16 января.

Компания будет летать из аэропорта "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Из Николаева рейсы будут выполняться с 17 января по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline временно сделала бесплатной перевозку багажа по своим самым дешевым тарифам.

"Мотор Сич": справка УНИАН

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением публичного акционерного общества "Мотор Сич" - одного из ведущих предприятий мира по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Читайте такжеКрупнейший лоукостер Европы запускает новые маршруты из КиеваНа сегодняшний день авиакомпания оперирует флотом из 9 самолетов, выполняя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".

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