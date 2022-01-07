Багаж без доплат доступен пассажирам, забронировавшим перелет с 7 по 14 января.

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline временно сделала бесплатной перевозку багажа по своим самым дешевым тарифам Light.

Как сообщили в пресс-службе лоукостера, акция будет действовать с 7 по 14 января.

В этот период пассажиры, которые купят билеты SMART по цене самого низкого уровня тарифа LIGHT смогут бесплатно путешествовать с багажом до 23 кг. По умолчанию этот тариф включает только ручную кладь.

Совершить такой перелет нужно до 31 октября 2022 года.

"Количество билетов не ограничено, но помни, что условия действуют только до 14 января. А если ты путешествуешь в Гянджу (Азербайджан), то можешь прихватить бесплатно даже до 32 кг", - отметили в компании.

Напомним, украинская авиакомпания Bees Airline анонсировала запуск новых рейсов в европейские города.

Ранее сообщалось, что лоукостер откроет в аэропорту Одессы пересадочный узел между своими рейсами.

Bees Airline: справка

Bees Airline - это украинская бюджетная авиакомпания, базируется в аэропорту Жуляны города Киев.

Основана в 2019 году. 22 февраля 2021 года в Государственный реестр гражданских воздушных судов Украины были занесены первые воздушные суда перевозчика, а 13 марта 2021 года Госавиаслужба Украины выдала компании сертификат эксплуатанта. 18 марта 2021 состоялся первый полет лоукостера в Египет.

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