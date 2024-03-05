Управление автомобилем без немецкой регистрации более года является административным правонарушением.

Украинцы, которые с автомобилем находятся в Германии более года в статусе искателей защиты от войны, должны до конца марта получить немецкие номера. Владельцев автомобилей на украинских номерах, которые после года пребывания в стране не получат немецкую регистрацию, будут штрафовать с 1 апреля, пишет DW со ссылкой на профильное министерство Германии.

Отмечается, что с 31 марта истекает срок переходных положений, которые позволяли украинским беженцам в Германии больше года ездить на украинских номерах.

"Это означает, что все украинские транспортные средства, которые более года находятся в Германии, с тех пор должны быть поставлены на учет в Германии", – рассказали в иинистерстве.

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Управление автомобилем без немецкой регистрации более года является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в 70 евро и один штрафной балл. При наличии 8 штрафных баллов водителя в Германии лишают водительского удостоверения.

Однако, несмотря на необходимость немедленно ставить авто на учет, нерешенными остаются несколько вопросов, которые до сих пор усложняют процесс. Например, речь идет об украинцах, которые приехали в Германию на чужом автомобиле. Дело в том, что при регистрации заявитель должен доказать свое право распоряжаться им, предоставив, например, техпаспорт или другие документы. Но многие водители не смогут доказать свое право распоряжаться автомобилем. Сейчас Федеральное министерство транспорта готовит разъяснения, как действовать в таких случаях.

Еще одним проблемным вопросом, по которому земельные транспортные ведомства ожидают разъяснений федерального правительства, является судьба украинских автомобилей, которые не смогут пройти немецкий техосмотр, который является предпосылкой регистрации автомобиля.

Кроме того, для регистрации авто нужно заключить немецкую "автогражданку" и предоставить в подтверждение этого специальный код. Стоимость этой страховки сильно колеблется – в зависимости от марки и возраста автомобиля, а также от водительского стажа без аварий. Учитывать ли водительский стаж из Украины, решает каждая страховая компания отдельно.

На период действия переходных положений, до 31 марта, украинцы могли ездить с "зеленой картой", которая действует в Германии не более года.

Украинцы за рубежом

В течение двух лет с начала полномасштабного вторжения России более 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Более 6,5 миллиона из них сейчас живут за пределами страны как беженцы.

В то же время Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня 2024 года. Однако польские депутаты отказались продлить временную защиту для граждан Украины до 4 марта 2025 года.

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