Также Украина договорилась о расширении работы еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией.

Сегодня, 23 февраля, украинское правительство примет решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Это пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош", об открытии которого мы договорились с нашими венгерскими коллегами. Он будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина также договорилась, что будет расширена работа еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией - "Лужанка - Берегшурань".

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"Теперь по нему смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн", - добавил Шмыгаль.

Блокада украинско-польской границы

В феврале польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" анонсировало полную блокаду всех пунктов пропуска на польско-украинской границе.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригласил польского президента и премьера встретиться на границе, чтобы разблокировать движение украинских грузов.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда поддержал идею провести правительственную встречу на границе с целью решить вопрос блокирования пунктов пропуска.

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