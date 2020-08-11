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Суд Калифорнии запретил Uber и Lyft оформлять водителей как подрядчиков

12:31, 11 августа 2020
Транспорт
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Обе компании планируют подавать апелляцию / Иллюстрация REUTERS

По решению суда компании должны квалифицировать водителей исключительно как сотрудников. Об этом сообщает The Guardian.

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У Uber и Lyft есть 10 дней, чтобы подать апелляцию.

Закон

В прошлом году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, нацеленный на такие компании, как Uber и Lyft. В нем указаны условия, при соблюдении которых компании могут квалифицировать людей в качестве подрядчиков, а не сотрудников.

По мнению судьи, позиция этих компаний «не согласовывается с неоспоримой реальностью, что они нанимают водителей и заключают с ними контракты».

Реакция водителей

В Uber намерены подать апелляцию. В компании заявили, что большинство водителей «хотят работать независимо».

 «В ситуации, когда более 3 миллионов калифорнийцев остались без работы, наши власти должны сосредоточиться на создании рабочих мест, а не на попытках закрыть всю отрасль во время экономической депрессии», — добавили в Uber.

В Lyft также заявили, что подадут апелляцию.

«Водители не хотят быть наемными работниками, точка», — отметили в компании.

Другие проблемы Uber

  • В ноябре 2019 года транспортное управление Лондона не продлило лицензию сервису по заказу такси Ube, так как по мнению управления, такси службы Uber не обеспечивали должную безопасность пассажиров.
  • В декабре 2019 года Окружной суд Франкфурта запретил сервис онлайн-заказа такси Uber. В бизнес-модели Uber суд увидел антиконкурентные нарушения. Иск подавала служба такси Taxi Deutschland.

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