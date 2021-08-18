При создании паркинга были применены самые современные технологии и прочные материалы.

В Харькове начал работу современный парковочный комплекс высотой семь этажей.

Об этом сообщает в Facebook исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов.

Это, по словам Терехова, первый коммунальный многоуровневый паркинг не только в городе, но и в Украине.

"Он расположен в самом сердце города. За Театром оперы и балета, в саду Шевченко. Почти три сотни мест", - рассказал глава города, добавив, что для водителей с инвалидностью оборудованы специальные парковочные места.

При создании паркинга были применены самые современные технологии и прочные материалы: покрытие, на котором не скользят авто, регулировка мест, резиновые отбойники, кровля, на которой не образуется ледяное покрытие. При этом стоимость парковки в данном комплексе не отличается от стоимости на других паркингах города.

"А с его верхнего этажа открывается прекрасный вид — вид на будущее Харькова. На микрорайоны, где архитекторы по моему поручению уже ищут места для следующих многоуровневых паркингов. Чтобы к нужному дому всегда могли проехать и машины для сбора мусора, и "скорые", и пожарные", — подчеркнул Терехов.

Напомним, ранее сообщалось, что городские власти Харькова в сотрудничестве с бизнесом начинают масштабное обновление транспортного парка. Так, в городе будут выпускать собственные трамваи.

Автор: Григорий Бондарь