У электромобиля нет привычных зада и переда — он может передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч (75 миль/ч) в обе стороны.

Американский стартап Zoox, приобретенный Amazon, представил автономное электрическое роботакси.

Об этом сообщает Zoox.

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По формату роботакси представляет собой компактный монообъемник (длина — 3,63 м, высота — 1,94 м) с люком в крыше, сдвижными дверями и парой двухместных диванов, расположенных лицом друг к другу. Каждый пассажир получает свой ремень и продвинутую подушку безопасности, а также держатель для чашки, беспроводную зарядку смартфона и пульт управления маршрутом и музыкой.

Модель оснащается двумя электродвигателями (на каждой оси) и обеими управляемыми осями, что позволяет использовать Zoox «симметрично».

У электромобиля нет привычных зада и переда — он может передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч (75 миль/ч) в обе стороны. Четыре управляемых колеса позволяют легко маневрировать (радиус поворота — 8,6 м) и буквально передвигаться по диагонали для более удобной парковки.

Под сидениями пассажиров размещена емкая батарея на 133 кВтч, разделенная на две части. Она заряжается бесконтактным индукционным способом, так что роботакси сможет подзаряжаться самостоятельно, просто подъехав на площадку со встроенным модулем зарядки (никаких ручных подключений розеток).

По словам создателей полный заряд позволит эксплуатировать роботакси 16 часов подряд.

За автономное передвижение отвечает система камер, радаров и лидаров, которое отслеживает дорожную ситуацию в режиме 360 градусов в радиусе 150 метров.

Программное обеспечение разработали специалисты стартапа Zoox, который изначально специализирорвался на беспилотных электромобилях и системах автономного движения. Роботакси Zoox уже тестируется на дорогах Лас-Вегаса и Сан-Франциско.

Автомобили будущего

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Автор: УНИАН