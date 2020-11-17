В некоторых местах международной трассы ямы достигают пол метра.

В соцсети показали фото разбитой трассы международного значения, которая ведет в Кишинев.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовала Елена Шворак.

По ее словам, на части трассы в Николаевской области бетонные плиты потрескались и "гуляют" под ногами. В некоторых местах ямы достигают пол метра.

"М-13. Трасса международного значения. Печально известная "бетонка" на Кишинев. У нас (Кировоградская область, - ред.) латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области - 1-2 передачи и ползем. 20 км 2 часа. Плиты порепались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами - словно живые. Местами ямы достигают пол метра. И все это гораздо страшнее, чем было на Н-14, потому что там хоть перекатиться можно. А тут острые края. И глубокие ловушки. Одним словом, не езжайте туда! Особенно не езжайте туда ночью", - отметила Шворак.

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Автор: Александр Топчий