Речь идет о пунктах пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины увеличивает перечень пунктов пропуска для тестирования услуги "єЧерга" автобусами.

Как сообщает Мининфраструктуры в Facebook, в целом тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

"Этап тестирования позволяет нам фиксировать пиковые часы и дни на пункте пропуска, чтобы планировать опцию слотирования для регулярных и нерегулярных маршрутов. Это означает, что водители в дальнейшем смогут выбирать конкретное время для пересечения границы, например, временной слот с 10 до 12 часов дня или другой", – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Видео дня

По его словам, за три недели тестирования новой услуги для автобусов в Волынской области границу по записи пересекли около тысячи автобусов.

Отмечается, что кроме пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

Краковец-Корчева (Львовская область);

Шегини-Медика (Львовская область);

Порубное-Сирет (Черновицкая область);

Мамалыга-Кривая (Черновицкая область);

Чоп-Захонь (Закарпатская область).

Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской – со среды, 23 августа.

"єЧерга": последние новости

6 декабря 2022 года сообщалось о том, что на международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей будет запущена электронная очередь пересечения границы для грузовиков - "єЧерга".

28 марта 2023 года сообщалось о том, что водители грузовиков, пересекающих международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, отныне с помощью приложения "єЧерга" смогут записаться в электронную очередь.

В мае 2023 года начались атаки на "єЧергу". Сообщалось, что Россия пытается заблокировать украинские грузовики на границе.

28 июля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров распространил действие проекта "єКордон" по внедрению электронной очереди для пересечения границы на легковые автомобили и автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки. Это должно уменьшить очереди на границе и сделать ее прохождение более комфортным.

С 1 августа в пункте пропуска "Ягодин" внедрили электронную очередь для автобусов регулярных рейсов. Чтобы пересечь этот пункт пропуска водителям или логистам необходимо зарегистрировать автобус в системе "єЧерга" и приехать к границе в указанное время

Вас также могут заинтересовать новости: