В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум, который дает старт экспортному финансированию Швейцарской конфедерации в развитие железнодорожного транспорта в Украине. В целом речь идет о средствах в объеме 500 млн евро.

Документ определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития железнодорожного транспорта в Украине, сообщает официальный сайт Главы Украинского государства.

"Я очень рад, что сегодня подписывается этот важный меморандум. Он является чудесным сигналом гражданам наших стран о том, как мы сотрудничаем", — отметил Владимир Зеленский на встрече с главой совета директоров швейцарского производителя подвижного состава Stadler Rail AG Петером Шпулером и исполнительным директором Stadler CIS AG Александром Люфтом в Офисе президента.

По словам Александра Люфта, впервые в истории на государственном уровне привлекается экспортное финансирование из Швейцарии, которое будет направлено на развитие железнодорожного транспорта Украины, в частности обновление парка поездов.

В рамках сотрудничества со Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов ее производства для Киева, и еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром. В этих трех городах будет реализовываться проект комфортного пригородного сообщения City Express, который запускается в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В меморандуме также говорится про 20 новых региональных электропоездов и 10 электропоездов дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава Укрзализныци.

Кроме того, стороны договорились о локализации производства поездов Stadler на территории Украины через строительство нового завода.

Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством инфраструктуры Украины, АО "Укрзализныця" и Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарским агентством по страхованию экспортных рисков SERV.

Напомним, программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет включать проекты по модернизации украинской железной дороги. Ранее сайт ОП сообщил о закупке 130 новых грузовых электропоездов производства французской компании Alstom. Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Франции Верховная Рада ратифицировала 1 июля.

Автор: Иван Бойко