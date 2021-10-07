Все необходимые подготовительные работы для начала проекта уже проведены.

В следующем году в Украине начнется строительство первого в стране автобана - все подготовительные работы для этого уже проведены.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба правительства.

"За 30 лет не было построено ни одного автобана в наибольшей по территории стране Европы. Мы начали эту работу. В следующем году, убежден, мы будем строить первый автобан от Краковца во Львов и Ровно", - сказал премьер на Киевском международном экономическом форуме 7 октября.

Читайте также"Большая стройка": первый концессионный автобан в Украине будет построен по самой высшей 1а категорииШмыгаль добавил, что на сегодняшний день были проведены все необходимые исследования, изучен трафик, найдены потенциальные проектанты, а также была принята законодательная база для реализации подобных проектов в дальнейшем.

"У нас есть уже 5 следующих проектов строительства автобанов, в которых заинтересованы инвесторы", - отметил премьер.

Как уже сообщал УНИАН, в рамках реализации президентской программы "Большая стройка" также планируется построить автобан Стрый – Мукачево.

Автор: Станислав Кожемякин