Автобан Стрый - Мукачево будет проходить через Львовскую и Закарпатскую области.

В рамках государственно-частного партнерства Укравтодор подписал Меморандум с турецкой компанией Onur Taahhut Tasimacilik, согласно которому в ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» будет построен автобан Стрый – Мукачево. Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

«Одно из направлений, которые мы сейчас активно развиваем - это государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. Это уже второй подобный меморандум по привлечению частных инвесторов, который подписал Укравтодор в этом году. Первый был подписан с компанией «Автомагистраль-Юг» и касался разработки ТЭО для маршрута Краковец - Броды – Ровно», - прокомментировал подписание Меморандума глава Укравтодора Александр Кубраков (который по состоянию на 20 мая был назначен парламентом на должность министра инфраструктуры).

Меморандум предполагает, что компания Onur Taahhut Tasimacilik за свой счет осуществит разработку технико-экономического обоснования реализации проекта, после чего будут проведены тендерные процедуры и начато непосредственное строительство.

Автобан Стрый - Мукачево будет проходить через Львовскую и Закарпатскую области. Он станет альтернативой для действующего участка трассы М-06 Киев - Чоп. Для автобана будет разработан оптимальный маршрут, а сам проект предполагается реализовать с максимальным экономическим эффектом для государства.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство Запорожских мостов, которое также осуществляет компания Onur, идет с опережением графика.

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Автор: Иван Бойко