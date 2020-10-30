Речь идет не о платных дорогах, а о «дорогах в рассрочку», когда государство привлекает частные инвестиции, а инвестор реализует проект за свои деньги.

В рамках первой программы государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли будут реализованы шесть участков дорог.

Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Речь идет о таких дорогах:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь-Полтава (М-03);

Херсон-Николаев (М-14);

Киев-Житомир-Ровно (М-06);

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);

Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

«Совместно с "Укравтодором", Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) представили их 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов. Автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 млн жителей точно смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры», — добавил Криклий.

Он подчеркнул, что речь идет не о платных дорогах, а о «дорогах в рассрочку», когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства.

Планы на 2021 год

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.

Что этому предшествовало

Украина планирует привлечь в ближайшие годы более 9 миллиардов долларов частных инвестиций в рамках реализации представленной сегодня, 29 октября, программы государственно-частного партнерства в дорожной сфере.

Программа будет реализовываться в три фазы. В рамках первой будет передано в концессию 6 пилотных участков дорог, на развитие которых будет инвестировано около 2 миллиардов долларов частных инвестиций.

В рамках второй и третьей фазы, реализация которых должна стартовать в 2023-2024 годах, следующие 15 и более проектов будут переданы в концессию, с помощью которой Украина планирует привлечь свыше 7 миллиардов долларов.

С марта в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

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Автор: УНИАН