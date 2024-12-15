Эксперты выделили 20 подержанных авто, которые имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров без серьезных поломок.

Некоторые автомобили завоевывают репутацию "неубиваемых" моделей. Они способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

В издании GoBankingRates назвали 20 подержанных автомобилей, которые могут прослужить в два раза дольше новых моделей.

Рейтинг был составлен на основе данных исследования iSeeCars.com, в котором эксперты определили подержанные авто, способные без проблем проехать более 400 000 километров.

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ТОП-20 подержанных авто, которые прослужат дольше новых моделей:

Ford F-350 Super Duty Toyota Land Cruiser Toyota Tundra Toyota Sequoia Ford F-250 Super Duty Honda Pilot Toyota Tacoma GMC Sierra 2500HD Chevrolet Silverado 2500HD Toyota 4Runner Toyota Avalon Chevrolet Silverado 1500 Acura MDX Honda Element Honda CR-V Honda Accord Chevrolet Avalanche Ram 2500 Ram 3500 Toyota Sienna

По словам экспертов, пикап Ford F-350 Super Duty имеет в 4,2 раза больше шансов проехать более 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению с многими другими авто. В издании подчеркнули, что на это способны всего около 11,8% современных моделей.

Также надежным оказался внедорожник Toyota Land Cruiser. Эта модель имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть свыше 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению со средним показателем.

Тройку лидеров замыкает пикап Toyota Tundra. Как и Land Cruiser, этот автомобиль имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть более 400 000 километров по сравнению с многими другими автомобилями.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2024 года. Они рассказали, какие плюсы и минусы есть у каждой из этих моделей.

Кроме того, эксперты назвали худший автомобиль для каждой возрастной группы. Отмечается, что многое зависит от вашего возраста и от того, на каком этапе жизни вы находитесь.

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