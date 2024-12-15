Некоторые автомобили завоевывают репутацию "неубиваемых" моделей. Они способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.
В издании GoBankingRates назвали 20 подержанных автомобилей, которые могут прослужить в два раза дольше новых моделей.
Рейтинг был составлен на основе данных исследования iSeeCars.com, в котором эксперты определили подержанные авто, способные без проблем проехать более 400 000 километров.
ТОП-20 подержанных авто, которые прослужат дольше новых моделей:
- Ford F-350 Super Duty
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Tundra
- Toyota Sequoia
- Ford F-250 Super Duty
- Honda Pilot
- Toyota Tacoma
- GMC Sierra 2500HD
- Chevrolet Silverado 2500HD
- Toyota 4Runner
- Toyota Avalon
- Chevrolet Silverado 1500
- Acura MDX
- Honda Element
- Honda CR-V
- Honda Accord
- Chevrolet Avalanche
- Ram 2500
- Ram 3500
- Toyota Sienna
По словам экспертов, пикап Ford F-350 Super Duty имеет в 4,2 раза больше шансов проехать более 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению с многими другими авто. В издании подчеркнули, что на это способны всего около 11,8% современных моделей.
Также надежным оказался внедорожник Toyota Land Cruiser. Эта модель имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть свыше 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению со средним показателем.
Тройку лидеров замыкает пикап Toyota Tundra. Как и Land Cruiser, этот автомобиль имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть более 400 000 километров по сравнению с многими другими автомобилями.
На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2024 года. Они рассказали, какие плюсы и минусы есть у каждой из этих моделей.
Кроме того, эксперты назвали худший автомобиль для каждой возрастной группы. Отмечается, что многое зависит от вашего возраста и от того, на каком этапе жизни вы находитесь.