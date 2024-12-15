Этим автомобилям не страшны поломки / Коллаж УНИАН, фото - Honda, Ford

Некоторые автомобили завоевывают репутацию "неубиваемых" моделей. Они способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

В издании GoBankingRates назвали 20 подержанных автомобилей, которые могут прослужить в два раза дольше новых моделей.

Рейтинг был составлен на основе данных исследования iSeeCars.com, в котором эксперты определили подержанные авто, способные без проблем проехать более 400 000 километров.

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ТОП-20 подержанных авто, которые прослужат дольше новых моделей:

  1. Ford F-350 Super Duty
  2. Toyota Land Cruiser
  3. Toyota Tundra
  4. Toyota Sequoia
  5. Ford F-250 Super Duty
  6. Honda Pilot
  7. Toyota Tacoma
  8. GMC Sierra 2500HD
  9. Chevrolet Silverado 2500HD
  10. Toyota 4Runner
  11. Toyota Avalon
  12. Chevrolet Silverado 1500
  13. Acura MDX
  14. Honda Element
  15. Honda CR-V
  16. Honda Accord
  17. Chevrolet Avalanche
  18. Ram 2500
  19. Ram 3500
  20. Toyota Sienna

По словам экспертов, пикап Ford F-350 Super Duty имеет в 4,2 раза больше шансов проехать более 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению с многими другими авто. В издании подчеркнули, что на это способны всего около 11,8% современных моделей.

Ford F-350 Super Duty возглавил рейтинг / фото - Ford

Также надежным оказался внедорожник Toyota Land Cruiser. Эта модель имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть свыше 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению со средним показателем.

Toyota Land Cruiser расположился на втором месте / фото - Toyota

Тройку лидеров замыкает пикап Toyota Tundra. Как и Land Cruiser, этот автомобиль имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть более 400 000 километров по сравнению с многими другими автомобилями.

Toyota Tundra также оказался надежным пикапом / фото - Toyota

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2024 года. Они рассказали, какие плюсы и минусы есть у каждой из этих моделей.

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