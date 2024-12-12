Ранее стало известно, что Toyota Group удалось продать с начала года по октябрь более 8,56 миллиона авто.

По итогам 9 месяцев 2024 года модель Toyota Corolla стала лидером мирового рынка новых автомобилей. За этот период было продано более 900 тысяч таких авто, сообщает Focus2Move.

Отмечается, что продажи Toyota Corolla снизились на 1,9%, но этой модели удалось удержать лидерство. Популярность электрокроссовера Tesla Model Y также уменьшилась, но на 6,5%. На третьем месте оказался кроссовер Toyota RAV4, который поднялся на одну позицию с увеличенным на 13,7% показателем продаж.

ТОП-10 самых популярных моделей года:

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Toyota Corolla - 901 991 авто. Tesla Model Y - 865 868 авто. Toyota RAV4 - 836 258 авто. Ford F-Series - 733 754 авто. Honda CR-V - 601 374 авто. Chevrolet Silverado - 525 193 авто. Hyundai Tucson - 497 606 авто. Toyota Camry - 474 973 авто. Kia Sportage - 448 693 авто. BYD Song - 442 275 авто.

В мировом рейтинге автопроизводителей абсолютным лидером стала Toyota Group, показатели которой за период с начала 2024 года по октябрь составили 8,56 млн проданных авто.

В тройку лидеров также вошли Volkswagen Group (6,85 млн авто) и Hyundai-Kia (5,65 млн авто). Замкнули десятку Suzuki, BYD и Ford Group.

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