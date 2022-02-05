Раньше в конце ноября на территории Украины образовалось существенное накопление вагонов в направлении Польши.

С 10 февраля будут сняты все ограничения на железнодорожный транзит в Польшу.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.

"С 10 февраля снимаем все ограничения на ж/д транзит в Польшу. Напомню, в конце ноября на территории Украины образовалось существенное накопление вагонов в направлении Польши. Самым сложным был стык Изов-Грубешов. При норме в 1500 вагонов, находящихся на сети УЗ и направляющихся на этот стык, бывали дни, когда было и 3200. Польская железная дорога на этом стыке принимала порядка 8 поездов в сутки, а бывали дни, когда и меньше. А нужно было бы принимать 10", - сообщил Камышин.

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Он отметил, что лично провёл больше 5 переговоров с председателем правления Польской железной дороги Кшиштофом Мамински, и благодаря слаженной работе команд обеих сторон, удалось наладить работу стыка Изов-Грубешов.

Также глава правления "Укрзализныци" сказал, что верит в возможность существенного прироста грузооборота с Польшей.

"Потому мы ускоренными темпами продолжаем работу над электрификацией участка Ковель-Изов. Это позволит нам существенно повысить пропускную способность этого направления с украинской стороны", - отмечается в сообщении.

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