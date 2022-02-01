По словам премьер-министра, украинское правительство уже начало переговоры с правительством Польши.

Украина и Польша планируют соединить столицы стран скоростной железной дорогой. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, переговоры по этому поводу уже начались.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинское правительство уже начало переговоры по строительству железнодорожного сообщения Киев - Варшава с правительством Польши.

"По инициативе президентов Украины и Польши мы начали диалог о соединении скоростной железной дорогой Киева и Варшавы. А также начали реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение пяти пунктов пропуска на украинско-польской границе", - сказал он.

Также Шмыгаль рассказал, что Украина и Польша начали переговоры о подготовке к заключению соглашения о либерализации международных транзитных грузовых перевозок Украина-ЕС.

"Украинская и польская стороны накануне договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок. А также об отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением",-добавил премьер-министр.

Читайте такжеБолее 60% украинцев поддерживают союз между Украиной, Польшей и Британией - опросКак сообщал УНИАН, 31 января Польша и Украина обнародовали совместное заявление в сфере инфраструктуры и договорились о ряде улучшений.

В частности, стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением, а также согласовали существенное увеличение количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

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