В апреле украинцы приобрели наибольшее в этом году количество подержанных иномарок.

Рынок авто в апреле пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек. С начала года свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше, чем реализация новых авто за тот же период.

Как сообщает "Укравтопром", это почти на 8% больше, чем в марте. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто - 45%. Средний возраст подержанных авто, которые в апреле перешли на украинские номера - 11 лет.

В апреле были приобретены

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Бензиновые авто - 45%.

Дизельные авто - 36%.

Электромобили - 11%.

Авто с ГБО - 5%.

Гибриды - 3%.

Самые популярные подержанные автомобили, купленные в апреле

Renault Megane - 1273 авто.

Volkswagen Golf - 1180 авто.

Skoda Octavia - 794 авто.

Volkswagen Passat - 694 авто.

Ford Focus - 377 авто.

Nissan Leaf - 366 авто.

NISSAN Qashqai - 337 авто.

VW Touran - 320 авто.

SKODA Fabia - 277 авто.

AUDI A4 - 270 авто.

Рынок авто от время войны

На украинском рынке новых легковушек в апреле с большим отрывом лидирует Renault Duster. На втором месте по популярности среди украинцев - Toyota RAV-4. За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковушек.

В ТОП-10 новых авто, популярных в апреле 2023 года, вошли

Renault Duster - продано 508 авто;

Toyota RAV-4 - продано 207 авто;

Mazda CX5 - продано 177 авто;

Toyota Corolla - продано 157 авто;

Nissan Qashqai - продано 153 авто;

Skoda Kodiaq - продано 146 авто.;

BMW X1 - продано 138 авто;

Hyundai Tucson - продано 130 авто;

Volkswagen ID.4 - продано 129 авто;

Suzuki SX4 - продано 111 авто.

В апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев.

По сравнению с прошлогодним апрелем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а относительно марта – на 16%.

ТОП-5 популярных марок

Renault - 289 зарегистрированных авто.

Mercedes-Benz - 69 зарегистрированных авто.

Citroen - 64 зарегистрированных авто.

Peugeot - 62 зарегистрированных авто.

Volkswagen - 61 зарегистрированное авто.

Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3167 новых автмобилей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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