Рынок авто в апреле пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек. С начала года свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше, чем реализация новых авто за тот же период.
Как сообщает "Укравтопром", это почти на 8% больше, чем в марте. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто - 45%. Средний возраст подержанных авто, которые в апреле перешли на украинские номера - 11 лет.
В апреле были приобретены
- Бензиновые авто - 45%.
- Дизельные авто - 36%.
- Электромобили - 11%.
- Авто с ГБО - 5%.
- Гибриды - 3%.
Самые популярные подержанные автомобили, купленные в апреле
- Renault Megane - 1273 авто.
- Volkswagen Golf - 1180 авто.
- Skoda Octavia - 794 авто.
- Volkswagen Passat - 694 авто.
- Ford Focus - 377 авто.
- Nissan Leaf - 366 авто.
- NISSAN Qashqai - 337 авто.
- VW Touran - 320 авто.
- SKODA Fabia - 277 авто.
- AUDI A4 - 270 авто.
Рынок авто от время войны
На украинском рынке новых легковушек в апреле с большим отрывом лидирует Renault Duster. На втором месте по популярности среди украинцев - Toyota RAV-4. За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковушек.
В ТОП-10 новых авто, популярных в апреле 2023 года, вошли
- Renault Duster - продано 508 авто;
- Toyota RAV-4 - продано 207 авто;
- Mazda CX5 - продано 177 авто;
- Toyota Corolla - продано 157 авто;
- Nissan Qashqai - продано 153 авто;
- Skoda Kodiaq - продано 146 авто.;
- BMW X1 - продано 138 авто;
- Hyundai Tucson - продано 130 авто;
- Volkswagen ID.4 - продано 129 авто;
- Suzuki SX4 - продано 111 авто.
В апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев.
По сравнению с прошлогодним апрелем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а относительно марта – на 16%.
ТОП-5 популярных марок
- Renault - 289 зарегистрированных авто.
- Mercedes-Benz - 69 зарегистрированных авто.
- Citroen - 64 зарегистрированных авто.
- Peugeot - 62 зарегистрированных авто.
- Volkswagen - 61 зарегистрированное авто.
Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3167 новых автмобилей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.