Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Российская Федерация закрыла воздушное пространство вдоль границ с Украиной.

Об этом сообщается на странице в Twitter ресурса OSINTdefender.

Российская выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации.

Согласно опубликованной карте, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Канал CNN подтвердил информацию, что Россия закрывает воздушное пространство на границе с Украиной для гражданских самолётов до 18 мая.

Ранее сообщалось, что в Украине на ночь закрыли аэропорты Харькова и Днепра и Запорожья. Есть информация, что полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом.

Отметим, накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия до сих пор может начать огромное военное наступление на Украину, в том числе со стороны Беларуси.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью.

СМИ ранее писали, что под угрозой российской атаки находятся три украинских города.

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