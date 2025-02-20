Обходить санкции помогает компания из Турции.

Компания Kongsberg Automotive из Норвегии, которая производит запчасти для авто, продает свою продукцию России через третьи страны. После полномасштабного вторжения россиян в Украину компания поставила деталей для грузовиков на 2,7 миллиона евро турецкой Hidirusta Otomotiv.

В совместном расследовании проекта "Схемы" и общественного вещателя Норвегии NRK говорится, что с июля 2022 по апрель 2024 года Hidirusta Otomotiv более ста раз отправила подсанкционные детали Kongsberg Automotive в Россию. При этом до 2022 года эта турецкая компания не торговала с РФ, а после полномасштабного вторжения российский рынок стал основным, а покупатели связаны с российским оборонным сектором.

К примеру, "А.П.Р." снабжает автозапчастями "Оренбургагроснабтехсервиса", работающий с "Кировским заводом", который находится в "черном списке" США с 2023 года, а дочернее предприятие завода – "Универсалмаш" – производит гусеничное шасси для российской военной техники.

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При этом "Грузавтозапчасть-36" сотрудничает с компанией "Балтийский Лизинг", которая поставляла технику для военных полигонов РФ. С 2022 года ее грузовики перевозят военную технику и личный состав, а также могут использоваться для запуска ударных беспилотников по типу Shahed-136.

Россия обходит санкции Запада

Россияне все еще могут купить элитный автомобиль известных европейских марок, хотя их официальный ввоз в РФ запрещен. Одним из самых главных помощником в обходе западных ограничений является Грузия.

Прямой экспорт запрещенных товаров в Россию, безусловно, упал до нуля, но он внезапно резко вырос для целого ряда соседей РФ. К примеру, Британия стала отправлять оборудование для беспилотников в Кыргызстан и экспортировать роскошные авто в Азербайджан, причем в огромных количествах. При этом сам Азербайджан резко стал экспортировать элитные авто в другие страны Кавказа и Центральной Азии, включая Грузию и Казахстан, хотя он их не производит.

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