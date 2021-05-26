Вместе с созданием новой социальной инфраструктуры на востоке ремонт дорог может стать средством восстановления и реинтеграции региона.

В рамках «Большой стройки» Президента Владимира Зеленского за 2020-2021 годы удалось охватить ремонтом на 50% больше дорог востока Украины, чем было сделано в целом с 2010 по 2019 годы. В этом году в Донецкой и Луганской областях планируется обновить рекордные 532 км.

В блоге для издания "НВ" министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, какие дороги региона будут отремонтированы в течение 2021 года.

По его словам, план на год - 156 км дорог на Донетчине и 376,6 км на Луганщине. Для работы в Луганской области планируется привлечь дополнительное финансирование международных финансовых организаций, отметил Кубраков.

«Дополнительное финансирование в 2021 году предусмотрено проектом Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение», в рамках которого профинансируют 175,6 км дорог в Луганской области. Речь идет об обновлении 12-километрового участка дороги Н-26 Чугуев - Меловое; 121,6 км дороги Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск – Луганск; 42 км километра дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут», - пояснил он.

Вместе с созданием новой социальной инфраструктуры на Востоке ремонт дорог может стать средством восстановления и реинтеграции региона, убежден Кубраков.

Он привел пример маршрута от Станицы Луганской в ​​Северодонецк, который был обновлен в 2020 году.

«Для региона значение маршрута заключается в том, что он ведет к единственному действующему пункту пропуска на территории Луганщины – КПП «Станица Луганская». Фактически, эта дорога - первое, что видят граждане Украины, когда попадают на подконтрольную правительству территорию», - написал он.

Кроме этого, ведутся работы по созданию новой трассы М-30, которая должна соединить восток и запад Украины. 532 км дороги уже были обновлены в 2020 году, еще 630 км - план на этот год.

«Ряд наиболее важных для востока маршрутов уже обновлены и мы не планируем останавливаться. Эти дороги имеют большое значение для экономического восстановления и развития, создания рабочих мест, сближения с остальной страной пострадавшего в результате конфликта региона и, в частности, для будущей интеграции оккупированных территорий», - сказал Кубраков.

Как раньше заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, всю сеть общегосударственных трасс между городами планируется восстановить до конца 2023 года.

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Автор: Иван Бойко