Рада рассмотрит проект закона о защите пассажиров от навязчивой музыки в маршрутках

В случае принятия законопроекта украинцы смогут спокойно ехать в тишине, или в наушниках.

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры сегодня поддержал законопроект о «запрете акустического насилия» в общественном транспорте (№3006).

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Об этом в Facebook сообщил один из инициаторов законопроекта, нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

«Это проект, инициированный общественностью, который мы - 15 депутатов разных фракций - внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки. Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку, или звук фильмов через наушники», - отметил он.

Напомним, в январе в пассажирском автобусе сообщением "Луцк-Киев" произошел скандал из-за российского сериала в салоне – водитель отказывался его отключить на просьбу двух пассажирок.

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