В Киеве назревает еще один конфликт из-за проката самокатов

Самокаты, оставленные на парковке могут начать эвакуировать.

Сервис общественного велопроката Bikenow обратился с открытым письмом руководству компании Bolt в Украине с требованием решить вопрос парковки своих электросамокатов на киевских станциях Bikenow.

Об этом в Facebook сообщал соучредитель Bikenow Алексей Кушка.

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Кушка подчеркнул, что пользователи электросамокатов Bolt вероятно паркуют их на велосипедных станциях Bikenow чтобы не оставлять транспорт «где угодно». Соучредитель Bikenow подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за того, что у Bolt не подписан договор с городом на собственные локации для парковки самокатов.

Кушка уточнил, что станции для парковки велосипедов Bikenow получил, заключив соответствующий договор с городом на 10 лет. За локации сервис заплатил 3,7 млн грн в бюджет Киева.

Кушка предложил руководству Bolt в Украине обратиться в Bikenow, чтобы решить вопрос о возможном размещении самокатов сервиса на велосипедных станциях либо все же заключить договор с городом.

В Bikenow заявили, что в противном случае будут считать припаркованные на своих станциях самокаты бесхозными или брошенными и на основании ст. 336 Гражданского кодекса Украины распоряжаться ими по собственному усмотрению. В частности — эвакуировать из-за нарушения благоустройства.

Хронология событий

Компания Bolt 7 августа запустила прокат электросамокатов в Киеве. Однако, запуск сервиса сразу вызвал критику со стороны городских властей. Мэр киева Виталий Кличко заявил, что компания разместила пункты проката электросамокатов без согласования с городом и попросил их убрать.

В Bolt на это заявление Кличко ответили, что у городских властей нет оснований требовать согласования с ними сервиса проката электросамокатов. Также в компании подчеркнули, что для работы сервиса не нужны стационарные централизованные парковки, как того требует, например, прокат велосипеда. Главным аргументом компании стала статья 42 Конституции Украины и статья 3 Гражданского кодекса Украины, которые дают каждому право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Из-за конфликта вокруг проката электросамокатов Bolt Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой разработать соответствующие изменения в законодательство.

В мае 2019 года Uber заявил о том, что хочет запустить в Киеве прокат электрических велосипедов и самокатов.

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Автор: Елена Коваленко