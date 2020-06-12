В Киеве с 1 июля меняются условия перевозки льготников, не зарегистрированных в городе

По словам столичного головы, город вынужден изменить условия предоставления льготного проезда.

В Киеве льготники, которые не зарегистрированы в городе, будут платить с 1 июля за проезд в общественном транспорте столицы на общих основаниях, но с последующей компенсацией расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека», - отметил Кличко.

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Он разъяснил схему действий пассажиров, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве. Так, они имеют: приобрести билет любым удобным способом; воспользоваться им в общественном транспорте; сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета) или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой; обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

«Еще раз подчеркиваю - такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, которые не зарегистрированы в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют. Город неоднократно обращался к правительству урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их громад, имеющих льготы», - подчеркнул Кличко.

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Он подчеркнул, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении государственного Ощадбанка.

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