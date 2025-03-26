Пассажирам посоветовали сохранять билеты, купленные в этот сложный период.

Украинская железнодорожная компания "Укрзализныця" все еще борется с последствиями хакерской атаки. Пассажирам, которые вынуждены стоять в очередях, чтобы купить билеты, пообещали компенсировать неудобства.

"Мы понимаем, какие неудобства доставляет нашим пассажирам отсутствие онлайн-продаж билетов, поэтому хотим хотя бы частично компенсировать их", - говорится в сообщении УЗ.

Что предлагают в качестве компенсации пассажирам с бумажными билетами, купленными в период хакерской атаки:

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бесплатный доступ к платным залам ожидания;

бесплатный чай в поездах.

Кроме этого, в "Укрзализныце" посоветовали сохранить бумажный билет, чтобы после восстановления системы получить "комплименты", как извинения за сложившуюся ситуацию.

Также для удовлетворения высокого спроса открыли три дополнительные кассы в Киеве, две в Виннице, одну во Львове. Отмечается, что кассы работают без технических перерывов и обедов.

Кибератака на "Укрзализныцю" - главные новости

23 марта "Укрзализныця" сообщила о техническом сбое в работе онлайн-сервисов. Отмечалось, что не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги. Также возможность покупки билетов не работала в приложении "Армия+".

24 марта компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах.

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