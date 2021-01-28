В Киеве сегодня ожидается значительное ухудшение погоды.

По состоянию на утро четверга, 27 января, ряд ключевых дорог Киева перегружен.

Об этом свидетельствуют данные карт Google.

Стоит напомнить, что в Киеве сегодня ожидается значительное ухудшение погоды. На Украину надвинулся активный снежный циклон, который в южных областях уже привел к чрезвычайным ситуациям. Так что водители должны быть готовы к большим пробкам в вечерний час пик.

Ситуация на Правом берегу столицы

Практически застрял в пробке проспект Победы и бульвар Тараса Шевченко в сторону центра. Кроме того, «стоит» улица Борщаговская, улица Жилянская в районе Воздухофлотского моста, а также улица Чорновила.

Проблемы с трафиком зафиксированы на улице Большая Васильковская, Каземира Малевича и улице Николая Гринченко.

Традиционно в пробке застряло Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская.

Движение в обе стороны затруднено на улице Гетьмана и Довженко.

Также пробки есть на улице Скляренко, Большой окружной дороге, Голосеевском проспекте.

Ситуация на мостах столицы

В сторону центра затруднено движение на мосту Патона, Пивденном, Дарницком, Русановском, а также - на мосту Метро.

Ситуация на Левом берегу столицы

В пробках застряли проспект Шухевича, бульвар Перова, Броварской проспект, проспект Соборности, а также – проспект Николая Бажана.

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Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода . Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед . Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Денис Прядко