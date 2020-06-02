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На столичном Северном мосту из-за аварии и ремонта возникли масштабные пробки (видео)

14:29, 02 июня 2020
Транспорт
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На одном из мостов в Киеве возникла крупная пробка / Скриншот

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Видео с места событий опубликовано в Facebook проекта «Киев оперативный». На нем можно видеть, что движение на дороге практически замерло. Примечательно, что в пробке застрали множество фур.

Сообщается, что непосредственными причинами пробок стало незначительное ДТП и ремонт дороги со стороны Троещины.

18 мая сообщалось, что в Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город с целью избежать пробок на дорогах.

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