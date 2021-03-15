В Киеве на проспекте Степана Бандеры с 07:00 16 марта до 31 августа частично ограничат движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба КК " Киевавтодор».
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«На проспекте начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники будут работать на части от улицы Елены Телиги до проспекта Оболонского (ближайшие недели - от улицы Елены Телиги до железнодорожной станции «Зенит») в направлении станции метро «Почайна», - говорится в сообщении.
Основные ремонтные работы здесь планируют завершить до конца августа.
Во время работ движение будет ограничено частично.
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