На проспекте начинается новый этап капитального ремонта.

В Киеве на проспекте Степана Бандеры с 07:00 16 марта до 31 августа частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КК " Киевавтодор».

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«На проспекте начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники будут работать на части от улицы Елены Телиги до проспекта Оболонского (ближайшие недели - от улицы Елены Телиги до железнодорожной станции «Зенит») в направлении станции метро «Почайна», - говорится в сообщении.

Основные ремонтные работы здесь планируют завершить до конца августа.

Во время работ движение будет ограничено частично.

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Автор: Тамара Отовская