27 апреля основные дороги и мосты столицы "покраснели" от пробок.

По состоянию на 8:00 27 апреля автомобильное движение на дорогах Киева затруднено.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Пробки наблюдаются на всех мостах, соединяющих левый и правый берег столицы.

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Две аварии почти заблокировали полосу на Северном мосту в сторону Правобережья. Пробки наблюдаются на мосту Метро, Дарницком и Южном мостах.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, прилегающей улице Оноре де Бальзака, Броварском проспекте, бульваре Перова, ул. Миропольской, Генерала Жмаченко, проспекте Освободителей, Братиславской, проспекте Гагарина, Соборности, на мосту Русановской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана.

В связи с загруженным трафиком утром во вторник движение затруднено и на правом берегу, особенно на въездах – по Набережно-Рыбальской, проспекту Степана Бандеры, Гаванскому мосту, Набережно-Крещатинской, Набережному шоссе.

В пробках стоит проспект Победы (от станции «Политехнический институт» до «Театральной»), бульвар Шевченко, Парковая дорога, Владимирский спуск, Садовая, Шелковичная, Сечевых Стрельцов, Владимирская, Большая Житомирская, частично Крещатик и Бассейна.

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Автор: Яна Ставская