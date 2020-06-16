Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)
09:34, 16 июня 2020Транспорт
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Движение затруднено на всех столичных мостах.
В Киеве с утра пробки / фото УНИАН
Утром 16 июня в Киеве наблюдаются многочисленные пробки.
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Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Так, движение традиционно затруднено на всех мостах через Днепр.
На Левом берегу образовалась пробка в районе ст. м. "Осокорки" в сторону Южного моста. Из-за ДТП тянучка образовалась также на Броварском проспекте в районе ст. м. "Левобережная".
Сложная дорожная ситуация на Набережном шоссе в обе стороны. Из-за ДТП остановилось движение на Владимирском спуске.
Пробки также образовались на въездах в Киев на пр. Победы и пр. Академика Глушкова.
Скриншот Google Maps
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