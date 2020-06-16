Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)

Движение затруднено на всех столичных мостах.

Утром 16 июня в Киеве наблюдаются многочисленные пробки.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, движение традиционно затруднено на всех мостах через Днепр.

На Левом берегу образовалась пробка в районе ст. м. "Осокорки" в сторону Южного моста. Из-за ДТП тянучка образовалась также на Броварском проспекте в районе ст. м. "Левобережная".

Сложная дорожная ситуация на Набережном шоссе в обе стороны. Из-за ДТП остановилось движение на Владимирском спуске.

Пробки также образовались на въездах в Киев на пр. Победы и пр. Академика Глушкова.

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