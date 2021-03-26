Из-за дорожно-транспортных происшествий практически стоит Дарницкий мост в сторону центра, а также мост Метро и Русановский мост.

В пятницу, 26 марта, в последний рабочий день недели Киев сковали пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Ситуация на правом берегу столицы

Традиционно стоит проспект Победы от метро Житомирской до метро Берестейской. Около метро Святошин – дорожно-транспортное происшествие. Также из-за аварии в пробке застрял проспект академика Палладина.

Сложная ситуация с трафиком в районе Индустриального моста: на улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, Полевой.

Из-за ДТП стоит проспект Валерия Лобановского, а также Большая кольцевая дорога и Голосеевский проспект.

Из-за ремонтных работ стоит улица Автозаводская.

Ситуация на мостах столицы

Тянучка зафиксирована на Пивденном мосту и мосту Патона. Из-за дорожно-транспортных происшествий практически стоит Дарницкий мост в сторону центра, а также мост Метро и Русановский мост.

Ситуация на Левом берегу столицы

Пробка растянулась от метро Славутич до метро Позняки, а также от метро Вырлица до метро Бориспольская. Затруднено движение на улице Свитлой.

В пробке из-за ДТП стоит Дарницкое шоссе, а также улица Братиславская.

Главные новости Украины и мира на утро 26 марта

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Автор: Денис Прядко