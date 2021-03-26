В Киеве 26 марта произошли многочисленные ДТП / фото УНИАН

В пятницу, 26 марта, в последний рабочий день недели Киев сковали пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

скриншот Google Maps

Ситуация на правом берегу столицы

Традиционно стоит проспект Победы от метро Житомирской до метро Берестейской. Около метро Святошин – дорожно-транспортное происшествие. Также из-за аварии в пробке застрял проспект академика Палладина.

Сложная ситуация с трафиком в районе Индустриального моста: на улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, Полевой.

скриншот Google Maps

Из-за ДТП стоит проспект Валерия Лобановского, а также Большая кольцевая дорога и Голосеевский проспект.

Из-за ремонтных работ стоит улица Автозаводская.

скриншот Google Maps

Ситуация на мостах столицы

Тянучка зафиксирована на Пивденном мосту и мосту Патона. Из-за дорожно-транспортных происшествий практически стоит Дарницкий мост в сторону центра, а также мост Метро и Русановский мост.

скриншот Google Maps

Ситуация на Левом берегу столицы

Пробка растянулась от метро Славутич до метро Позняки, а также от метро Вырлица до метро Бориспольская. Затруднено движение на улице Свитлой.

В пробке из-за ДТП стоит Дарницкое шоссе, а также улица Братиславская.

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Автор: Денис Прядко