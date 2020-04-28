Киев утром сковали пробки, несмотря на карантин - наиболее сложно добраться в центр жителям Троещины
10:15, 28 апреля 2020Транспорт
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Огромная пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича и на Северном мосту.
Труднее всего добраться в центр жителям Левого берега / скриншот
По состоянию на 10:00 в Киеве наблюдаются пробки, некоторые из которых вызваны ДТП.
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Согласно данным Google, значительная пробка сформировалась в районе Южного моста в направлении с Левого берега, подобная ситуация – на мосту Патона и возле станции метро Левобережная.
Огромная пробка наблюдается также на проспекте Романа Шухевича и на Северном мосту.
Серьезные пробки – на Надднепрянском шоссе и в районе развязки возле Киево-Печерской Лавры.
На Подоле пробка сформировалась на Набережной в направлении от центра.
Напомним, в середине апреля значительные пробки имели место из-за появления контрольных пунктов на въезде в город.
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