Киев утром сковали пробки, несмотря на карантин - наиболее сложно добраться в центр жителям Троещины

Огромная пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича и на Северном мосту.

По состоянию на 10:00 в Киеве наблюдаются пробки, некоторые из которых вызваны ДТП.

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Согласно данным Google, значительная пробка сформировалась в районе Южного моста в направлении с Левого берега, подобная ситуация – на мосту Патона и возле станции метро Левобережная.

Огромная пробка наблюдается также на проспекте Романа Шухевича и на Северном мосту.

Серьезные пробки – на Надднепрянском шоссе и в районе развязки возле Киево-Печерской Лавры.

На Подоле пробка сформировалась на Набережной в направлении от центра.

Напомним, в середине апреля значительные пробки имели место из-за появления контрольных пунктов на въезде в город.