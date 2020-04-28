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Киев утром сковали пробки, несмотря на карантин - наиболее сложно добраться в центр жителям Троещины

10:15, 28 апреля 2020
Транспорт
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Труднее всего добраться в центр жителям Левого берега / скриншот

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Согласно данным Google, значительная пробка сформировалась в районе Южного моста в направлении с Левого берега, подобная ситуация – на мосту Патона и возле станции метро Левобережная.

Огромная пробка наблюдается также на проспекте Романа Шухевича и на Северном мосту.

Серьезные пробки – на Надднепрянском шоссе и в районе развязки возле Киево-Печерской Лавры.

На Подоле пробка сформировалась на Набережной в направлении от центра.

Напомним, в середине апреля значительные пробки имели место из-за появления контрольных пунктов на въезде в город.

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