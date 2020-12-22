В связи с анонсом массовых мероприятий полиция перекрыла ряд улиц.

Киев, где сегодня проходят акции протеста ФОПов, сковали огромные пробки.

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По данным карты Google, Крещатик и бульвар Шевченко стоит в пробках в направлении на Бессарабку. Существенные пробки и на бульваре Леси Украинки в обоих направлениях. Проблемы с трафиком также - в направлении от центра на проспекте Победы.

В обоих направлениях наблюдаются пробки и на проспекте Бандеры.

На Набережно-Крещатицкой - пробки в направлении с Подола. Проблемы с трафиком и на развязке на бульваре Дружбы народов у моста Патона. Огромный затор - в направлении на Южный мост на улице Саперно-Слободской. К тому же длиннющие пробки образовались на окраинах Киева.

На левом берегу пробки имеют место на проспекте Бажана в направлении на Южный мост и на Броварском проспекте по направлению к Дарнице. Значительный затор - на улице Раисы Окипной.

На Позняках пробки - на проспекте Григоренко в обоих направлениях.

Протесты ФОПов в Киеве

Участники движения SaveФОП снова вышли на акцию протеста в центре Киева.

В связи с анонсом массовых мероприятий полиция перекрыла ряд улиц, согласно маршруту предпринимателей.

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Автор: Андрей Василюк