Забрать авто со штрафплощадки можно без дополнительных фото и проверок.

Киевляне смогут сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированное авто, благодаря интеграции приложений "Київ Цифровий" и "Дія".

Как сообщается в Telegram-канале сервиса "Дія", после эвакуации авто пользователю поступит push-оповещение.

Нужно открыть его и нажать "Получить автомобиль", добавить водительские документы через "Дію", указать дату, когда удобно забрать авто, оплатить штраф и получить QR-код для возврата авто.

Видео дня

"В приложении "Київ Цифровий" теперь доступен шеринг водительского удостоверения и техпаспорта. Это означает, что вы сможете быстрее забрать эвакуированное авто", - говорится в сообщении.

Чтобы поступило уведомление, нужно указать номер авто в профиле приложения "Київ Цифровий". В другом случае нужно нажать на кнопку "К" внизу главного экрана, выбрать сервис "Эвакуация", "Проверить автомобиль" и ввести номер авто.

"Раньше, чтобы забрать эвакуированное авто, надо было фотографировать документы и ждать решения инспектора. С сервисом "Дія" услуга стала почти автоматической, еще и документы всегда с собой - в смартфоне", - говорится в сообщении.

Война в Украине и приложения:

7 марта 2022 года в приложении "Київ Цифровий" появилась карта ближайших работающих магазинов столицы.

8 марта 2022 года в приложении "Київ Цифровий" появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами.

4 января 2023 года в приложении "Дія" вернули возможность получить справку из Государственного реестра вещных прав.

6 января на портале "Дія" добавили один из самых популярных документов для предпринимателей - выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

17 января стало известно, что украинцы смогут узнавать, какой государственный орган запрашивал их персональные данные.

24 января на портале "Дія" запустили запись на бета-тестирование услуги, которая предусматривает подачу заявления на получение государственной помощи для семей с детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: