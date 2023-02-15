Нардепы хотят ввести административную ответственность за нарушение правил перевозки животных.

Народные депутаты предлагают штрафовать водителей за нарушение правил безопасной перевозки животных в автомобилях.

Народные депутаты Александр Юрченко и Антонина Славицкая зарегистрировали в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет безопасной перевозки животных в транспортных средствах" (№9016).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "наблюдается практика, особенно среди женщин, во время управления транспортным средством держать на коленях, на руках или в руках собак небольших пород".

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При этом указано, что животное может отвлекать водителя, мешать управлению.

Также речь идет о том, что в случае внезапной остановки или столкновения, отсутствия специальных средств для перевозки или надежных креплений, животное превращается в "снаряд", который может попасть в человека и стать причиной получения им серьезных травм или гибели.

"К примеру, в типичной дорожно-транспортном происшествии при скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг", - сказано в документе.

Законопроектом предлагается обязать водителей перевозить животных способом, не мешающим управлению транспортным средством и соблюдению водителем правил дорожного движения. При этом не уточнено, каким образом это должно происходить.

В то же время законопроектом предлагается ввести административную ответственность за нарушение правил перевозки животных. Определено, что это должно быть взыскание штрафа с водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 грн, а при повторном нарушении в течение года - штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.

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