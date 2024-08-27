Повышение тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки заставит предприятия сворачивать деятельность, что неизбежно отразится на состоянии украинской экономики. Поэтому перед принятием такого решения нужно прагматично взвесить все возможные последствия. Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"Логистика - это кровеносная система любой экономики. Укрзализныце удалось значительно улучшить поступления и наладить системную работу даже в условиях войны, о чем свидетельствуют показатели первого полугодия. Впрочем, в таких же сложных условиях работают и другие отрасли Украины, которые обеспечивают объемы перевозок, такие как аграрная, химическая и металлургическая промышленность. В этих условиях, если снова говорить о перспективе прямого или косвенного повышения тарифов, то это будет крайне трудно для этих отраслей. Особенно учитывая, что по отдельным номенклатурам Укрзализныця выступает монополистом в перевозках", - отметил Щелкунов.

Он отметил, что подход должен быть четким и прагматичным: одна отрасль не может улучшать свои финансовые показатели за счет снижения их в других.

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"Следовательно, следует четко просчитывать каждое решение, которое может привести к негативным последствиям, и рассматривать все с макроэкономической точки зрения. На мировых рынках для многих пунктов украинской экспортной продукции складываются не слишком благоприятные условия. Дополнительные логистические расходы могут привести к тому, что наши предприятия станут неконкурентоспособными, что заставит их сворачивать производство. Мы все понимаем, какие это будет иметь последствия для экономики Украины в это трудное время. Поэтому перед принятием любого системного решения, которое будет влиять на экономику, нужно семь раз просчитать и отмерить, и только потом принимать его", - резюмировал Щелкунов.

Напомним: руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В свою очередь президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков заявил, что УЗ значительно увеличила объемы перевозок, и может снизить тариф - чтобы привлечь еще больше клиентов, и активизировать развитие экономики.