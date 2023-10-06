Произошла авария подвижного состава словацких железных дорог.

Сегодня, 6 октября, поезд с сообщением Кошице - Мукачево не будет курсировать. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог, поезд №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице сегодня не будет курсировать", - говорится в сообщении.

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Однако, в УЗ отмечают, что на следующие аналогичные рейсы будет доступно вдвое больше мест, чтобы перевезти перевезти всех пассажиров, которые имели билеты на отмененный поезд.

В частности, это-поезд №962 Кошице-Мукачево (с отправлением в 11:53 и прибытием в 16:53) и поезд №963 Мукачево - Кошице (который отправляется в 18:16 и прибывает к месту назначения в 21:33).

"Укрзализныця" - последние новости

28 сентября стало известно, что железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" для большей безопасности вводит военизированную охрану на еще шести рейсах.

С 15 октября "Укрзализныця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Расписание движения поездов будет охватывать Львов, Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская.

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