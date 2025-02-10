Наиболее популярной моделью среди ввозимых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.

В январе украинцы приобрели 14 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - это на 16% меньше относительно января прошлого года, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%. Вторую позицию занимают дизельные авто (24,4%). Третье место электромобили (20,5%). Далее следуют гибриды (4,5%) и авто с ГБО (4%).

Средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Наиболее популярной моделью среди ввезенных подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.

Видео дня

ТОП-10 ввезенных из-за границы подержанных легковушек месяца:

Volkswagen Golf - 714 единиц;

Škoda Octavia - 543;

Renault Megane - 527;

Volkswagen Tiguan - 407;

Audi Q5 - 395;

Volkswagen Passat - 359;

Nissan Leaf - 355;

Tesla Model Y - 341;

Nissan Rogue - 322;

Tesla Model 3 - 312.

Украинский рынок авто - последние новости

В январе 2025 года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 2,6 тысячи подержанных авто из США. Наиболее популярными моделями американских машин с пробегом оказались электромобили - кроссовер Tesla Model Y и пятиместный седан Tesla Model 3.

Всего в прошлом году автопарк Украины пополнили 69,6 тысячи новых легковых авто. Из этого количества 44,3 тысячи машин приобрели частные клиенты, а еще 25,3 тысячи - юридические лица.

Вас также могут заинтересовать новости: