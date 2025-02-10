В январе украинцы приобрели 14 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - это на 16% меньше относительно января прошлого года, сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%. Вторую позицию занимают дизельные авто (24,4%). Третье место электромобили (20,5%). Далее следуют гибриды (4,5%) и авто с ГБО (4%).
Средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Наиболее популярной моделью среди ввезенных подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 ввезенных из-за границы подержанных легковушек месяца:
- Volkswagen Golf - 714 единиц;
- Škoda Octavia - 543;
- Renault Megane - 527;
- Volkswagen Tiguan - 407;
- Audi Q5 - 395;
- Volkswagen Passat - 359;
- Nissan Leaf - 355;
- Tesla Model Y - 341;
- Nissan Rogue - 322;
- Tesla Model 3 - 312.
Украинский рынок авто - последние новости
В январе 2025 года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 2,6 тысячи подержанных авто из США. Наиболее популярными моделями американских машин с пробегом оказались электромобили - кроссовер Tesla Model Y и пятиместный седан Tesla Model 3.
Всего в прошлом году автопарк Украины пополнили 69,6 тысячи новых легковых авто. Из этого количества 44,3 тысячи машин приобрели частные клиенты, а еще 25,3 тысячи - юридические лица.