В 2024-м продажи новых легковых авто в частном сегменте авторынка выросли на 8%.

В прошлом году автопарк Украины пополнили 69,6 тысячи новых легковых авто. Из этого количества 44,3 тысячи машин приобрели частные клиенты, а еще 25,3 тысячи - юридические лица. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Таким образом, если сравнивать с 2023 годом, продажи новых легковых авто в частном сегменте продемонстрировали рост на 8%, в то время как в корпоративном он составил 27%.

Как в частном, так и в корпоративном секторах наиболее популярными автомобилями оказались кроссоверы.

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Самые популярные модели в частном секторе:

Toyota RAV4 -3167 единиц;

Mazda CX-5 -1611;

Renault Duster -1538;

Kia Sportage -1522;

Volkswagen ID.4 -1506.

Самые популярные модели у юридических лиц:

Renault Duster -5288 единиц;

Peugeot Landtrek -1108;

Škoda Octavia -1028;

Toyota Hilux -1019;

Toyota RAV4 - 901.

Рынок кроссоверов - что говорят специалисты

На сегодня кроссоверы являются одним из самых популярных типов легковых авто во многих странах мира. Эти машины ценят за практичность и универсальность.

Напомним, ранее западные специалисты из What Car? определили наиболее экономичные современные кроссоверы. В список вошли, в частности, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid, Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid, Renault Kadjar 1.5 dCi 110 и Nissan Qashqai 1.5 dCi 110.

В свою очередь, эксперты Autocar составили список лучших семейных кроссоверов. Среди них - Skoda Kodiaq, Kia EV9 и Peugeot 5008.

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