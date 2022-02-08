Украина и Франция финализировали договоренности по закупке 130 электровозов Alstom.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Проект является частью пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины, которая в частности предусматривает целевое льготное кредитование.

Благодаря этому Украина в ближайшее время сможет обновить парк грузовых электровозов, что предусмотрено в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка".

Согласно сообщению Мининфраструктуры, протокол о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и компании "Alstom" был подписан сегодня в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона.

"Это не просто договоренность на поставку локомотивов - это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В случае успешной реализации намерений, украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электровозов, из них 50 электровозов, которые работают на переменном токе и 80 двухсистемных (которые могут работать и на переменном, и на постоянном токе).

Протокол предусматривает уникальные условия для поставки, в частности предоставление финансового займа на 14 лет казначейством Франции и банковским консорциумом в размере 85% от стоимости контракта. Авансовый платеж за поставку электровозов составляет лишь 15%.

Как известно, переговоры по этому соглашению начались еще в 2018 году, продолжались три года и завершились в прошлом году подписанием соответствующего межправительственного соглашения, а также принятием закона "О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки обновления парка грузовых электровозов акционерного общества "Украинская железная дорога" № 1607-ІХ, который Верховная Рада поддержала 1 июля.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что программа Владимира Зеленского предусматривает запуск масштабной программы обновления парка грузовых вагонов.