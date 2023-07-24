Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей.

С 24 июля парковка в столице снова стала платной, в связи с чем возобновляется оплата через Киев Цифровой.

Как говорится в сообщении КГГА, оплачивать парковку будет необходимо только в будни с 8:00 до 22:00. В выходные дни парковка остается бесплатной. Оплатить услугу через приложение Киев Цифровой можно в несколько шагов:

Выберите "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка".

Выберите номер авто из списка или укажите его.

Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.

Щелкните "Начать парковку". Начнется счет времени.

Нажмите "Завершить парковку", как только автомобиль покинет паркинг.

В приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически – в 22:00. Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местонахождения авто.

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Списание средств осуществляется автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривень. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.

Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать требуемый из них в меню почасовой парковки. Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay.

На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплаты услуг таким образом – вызывайте полицию. Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей.

Парковка в Киеве

4 апреля 2023 года в Киевскойгородской госадминистрации сообщили, что плата за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис" взиматься не будет. Компания должна была завершить юридические процедуры, связанные с обновлением договоров.

22 июля стало известно о том, что автовладельцам снова придется платить за парковку в Киеве.

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