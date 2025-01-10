Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило авиаперевозчиков об опасности полетов в воздушном пространстве западной части РФ. Об этом пишет Reuters.
"Конфликт, который продолжается после российского вторжения в Украину, создает риск непреднамеренного обстрела гражданских самолетов в воздушном пространстве Российской Федерации из-за возможных недостатков гражданско-военной координации и потенциальной возможности ошибочной идентификации", - говорится в официальном заявлении.
Предупреждение касается операторов третьих стран. Для европейских авиакомпаний российское воздушное пространство давно закрыто из-за санкций, которые ввели после вторжения в Украину.
Сбитие азербайджанского самолета
Примером рисков, с которыми могут столкнуться авиаперевозчики, называют сбитие самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Напомним, Embraer E190 разбился 25 декабря 2024 года. Он выполнял международный пассажирский рейс из Баку в Грозный и упал вблизи аэропорта Актау (Казахстан). В результате погибло 38 человек.
По данным азербайджанской стороны, лайнер был поражен российской ракетой класса "земля-воздух". Почти сразу после трагедии в Азербайджане официально обвинили РФ в сбивании самолета.
Позже Путин извинился перед азербайджанским президентом Алиевым за катастрофу Embraer E190.
При этом российские пропагандисты начали активно обвинять в катастрофе Украину. По их словам, украинские БПЛА "намеренно препятствовали" движению гражданских судов в небе над РФ.