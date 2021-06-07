Кличко заявил, что до конца года будет запущена одна станция метро на Виноградарь.

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что минимум одна станция метро на Виноградарь должна быть открыта в этом году.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Отвечая на вопрос о строительстве метро на Виноградарь, Кличко отметил, что постоянно проверяет его.

"У немцев есть хорошая пословица:" Доверие - хорошо, но контроль - это всегда лучше ". Поэтому лично выезжаю на все ключевые объекты, воочию проверяю каждый. Неоднократно выезжал на строительство ветки метро. С 1 тыс. 300 метров под землей уже более 900 метров проложены. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию", - сказал он.

"Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта", - отметил Кличко, добавив при этом, что "все профинансировано, никаких проблем не должно быть".

Кроме того, на вопрос о метро на Троещину, Кличко отметил, что "без моста это метро построить невозможно". "В "теле" моста еще линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро - это, я думаю, 4-5 лет. Это - непростое направление", - сказал он.

Обещанное метро

16 марта в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" опровергали распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь.

"Сооружение станций метро" Мостицкая "и" Проспект Правды ", а также перегонных тоннелей продолжается", - говорилось в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

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Автор: Татьяна Поляковская