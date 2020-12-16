Сроки строительство участка метро на Виноградарь увеличены до 34 с 24 месяцев.

Кабинет министров увеличил сроки строительства Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь до 34 месяцев с 24 месяцев.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в соцсети Facebook.

"На сегодняшнем заседании правительство приняло проект постановления "О внесении изменения в пункт 19 Порядка государственного финансирования капитального строительства", согласно которому предлагается увеличить сроки строительства с 24 до 34 месяцев, что позволит осуществлять предварительную оплату в размере до 95 процентов стоимости указанных работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградаря", - написал Мокан.

По его словам, необходимость увеличения сроков связана с невозможностью своевременного получения части заказанного и частично оплаченного оборудования и техники для строительства в результате внедрения мероприятий по предотвращению распространения COVID-19.

Что этому предшествовало

14 декабря директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник заявила, что Киев не может заложить на 2021 год необходимую сумму средств для завершения строительства первых станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Строительство тоннеля новой ветки метро на Виноградарь начали 2 сентября 2020 года - метростроевцы запустили в работу проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

Две новых станции метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды", согласно плану строительства, планировали открыть в декабре 2021 года.

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Автор: Павел Степанец