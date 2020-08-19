Кабмин выделит более 100 миллионов гривень на реконструкцию Одесского аэропорта - Шмыгаль

Также будет предложено внести в государственную целевую программу проект по строительству аэропорта в Мукачево.

Кабинет министров выделит дополнительно 117 млн грн на завершение реконструкции взлетной полосы Одесского аэропорта.

Об этом во время вступительного слова перед заседанием Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Правительство наработало решение, которое позволит ускорить завершение реконструкции взлетной полосы аэропорта «Одесса».

Будет дополнительно выделено 117 млн грн на проектно-сметную документацию», - сказал он.

Аэропорт в Мукачево

Также премьер добавил, что будет предложено внести в государственную целевую программу проект по строительству аэропорта в Мукачево.

Строительство дорог

Также премьер отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмин примет решение о перераспределении средств госбюджета, выделенных на строительство дорог.

«На заседание вынесен проект, которым предлагает внести изменения в перечень объектов строительства, в первую очередь – в части ремонта дорог. Это делается с целью оптимизации и эффективного использования государственных средств. Потому что по некоторым объектам произошла экономия, произошли переносы работ по объектам. Потому предлагается с целью эффективного использования средств перенести на другие объекты соответствующие финансовые ресурсы», - сказал он.

Одесский аэропорт

Как сообщает Wikipedia, международный аэропорт "Одесса" - это аэропорт третьего по величине города Украины. Расположен в семи километрах к юго-западу от центра города. Аэропорт относится к группе наиболее крупных аэропортов страны и связывает город регулярными рейсами с Киевом, некоторыми городами стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.

Аэропорт обслуживает Юг Украины, примыкающий к Черному морю, на территории которого расположены крупнейшие морские порты Украины — Одесса, Черноморск, Николаев, Херсон.

Убытки аэропорта

В ноябре 2019 года Одесский аэропорт понес колоссальные убытки из-за аварийной посадки турецкого самолета. Из-за ветра самолет "Стамбул-Одесса" сдуло с посадочной полосы. Во время аварийного приземления у него сломалась стойка шасси. Воздушное судно заблокировало полосу, сесть на аэродром не мог ни один самолет.

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Автор: Елена Коваленко