Одесский аэропорт понес колоссальные убытки из-за аварийной посадки турецкого самолета (видео)

Херсонский аэропорт принимает самолеты, которые не смогли сесть на одесском аэродроме.

Аэропорт Одессы несет колоссальные убытки из-за аварийной посадки турецкого самолета.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В аэропорту Одессы заблокированы взлетные полосы. Из-за ветра самолет "Стамбул-Одесса" сдуло с посадочной полосы. Во время аварийного приземления у него сломалась стойка шасси. Воздушное судно заблокировало полосу, сесть на аэродром не мог ни один самолет.

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Поэтому Херсонский аэропорт принимает самолеты, которые не смогли сесть на одесском аэродроме.

Утром там сел борт из Шарм-Эль-Шейха, который не долетел до Одессы. Пассажиров доставили домой на автобусах. Чтобы отправиться в рейс в Стамбул, люди из Одессы ехали и бусами аэропорта, и собственными авто. Чтобы разместить всех пассажиров, турецкие авиалинии нашли большей самолет.