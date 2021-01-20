Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") задействовало 586 спецмашин и 841 работника для расчистки снега на дорогах.

Читайте такжеВ Украину идут мощные снегопады: названы точные датыОб этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в Facebook.

Отмечается, что снегопады продолжаются в районе Карпат.

"По состоянию на 6 утра сильный снег продолжал падать в горных районах Львовской и Закарпатской областей. Слой снега там достиг 20 сантиметров. В Тернопольской области выпало до 8 сантиметров. Незначительный снег в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой областях. В других регионах без осадков", - сказано в сообщении.

Температура воздуха колеблется на западе от -6 до -9°C. На остальной территории страны от -13 до -25°C.

Согласно сообщению, на перевальных участках дорог в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской области наблюдается метель.

"Слой снега на перевалах составляет: до 20 сантиметров на Ивашковском, Орявском; 10-15 сантиметров - на Абранском, Яблуницком, Торунском, Латирском и Ужоцком. Покрытие местами мокрое, на Яблуницком, Вышковском, Латирском и Торунском перевалах местами заснеженное", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, а в регионах, где снежит, - мокрое.

"В Днепропетровской области местами гололедица, в Донецкой области - местами накаты. В Волынской, Запорожской, Луганской, Закарпатской - покрытие частично заснеженное", - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Что этому предшествовало

Синоптики сегодня предупредили о снегопаде, метелях на Закарпатье, а также опасности схода лавин на высокогорье.

В четверг и пятницу, 21-22 января, в Украине ожидается повышение дневной температуры до оттепели.

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Автор: Богдан Слуцкий